Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы Минск-Гродно
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы
В УВД назвали период времени, когда было совершено преступление — с шести вечера 6 апреля до восьми утра 9 апреля.
«Путем свободного доступа на 84-м километре автодороги
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают причастных к преступлению.
Сотрудники уголовного розыска Воложинского РОВД просят возможных очевидцев хищения, а также проезжавших по этому оживленному участку дороги водителей с видеорегистратарами обращаться к ним. Контактные телефоны: 8−01772−5−53−02, 8−01772−5−40−21, 8−029−685−53−02, 8−029−507−66−98, 8−029−530−56−25.
«Конфиденциальность и вознаграждение за значимую информацию гарантируются», — отметили в УВД Миноблисполкома.
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