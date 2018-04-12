Милиция разыскивает похитителей 98 столбов с трассы Минск-Гродно

В УВД назвали период времени, когда было совершено преступление — с шести вечера 6 апреля до восьми утра 9 апреля.

«Путем свободного доступа на 84-м километре автодороги Минск-Гродно вблизи деревни Мазурка Воложинского района неустановленные лица похитили 98 столбов из металлопрофиля. Каждый столб длиной по 2,5 м, сечением 4 на 6 см, серого цвета. Столбы устанавливались для монтажа ограждения вдоль лесополосы на этом участке автодороги. Злоумышленники совершили кражу, переламывая у основания верхнюю часть столбов. Причиненный материальный ущерб дорожно-строительному управлению оценивается в сумму, превышающую Br2,7 тыс.», — рассказали в УВД.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают причастных к преступлению.

Сотрудники уголовного розыска Воложинского РОВД просят возможных очевидцев хищения, а также проезжавших по этому оживленному участку дороги водителей с видеорегистратарами обращаться к ним. Контактные телефоны: 8−01772−5−53−02, 8−01772−5−40−21, 8−029−685−53−02, 8−029−507−66−98, 8−029−530−56−25.