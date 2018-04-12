Маму известного блогера Асель Баяндаровой сбило авто в центре Алматы

На своей странице в Facebook она написала, что наезд произошел 11 апреля около 13.00 на пешеходном переходе на пересечении улиц Наурызбай батыра и Казыбек би.

«У меня вчера сбили на пешеходном переходе маму, переходящей на зеленый свет. Эка невидаль, это происходит часто, ее даже не бросили, как это обычно бывает, а даже отвезли домой, а потом подумав, даже отвезли в больницу. В больнице даже положили в платную травматологию, пообещав даже оплатить лечение, если, конечно, старушка скажет, что сама упала», — написала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Далее Баяндарова обратилась к водителю.

«Вы совершили дважды преступление, первое — что гоняете и сбиваете людей на переходе, второе — что пудрите мозги пожилому человеку, вы должны были информировать меня, единственного опекуна, а не давить на пострадавшую в острый посттравматический период, чтобы она не звонила детям, не выдавать себя врачам за сердобольных родственников выжившей из ума старушки, которая спотыкается и наносит себе увечья, тихо пытаясь замять и уйти от ответственности. О инциденте я узнала только к 22.00», — отметила она.

Также она сообщила детали произошедшего.