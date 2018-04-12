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09:08 (мск), источник: Tengrinews

Маму известного блогера Асель Баяндаровой сбило авто в центре Алматы

Маму казахстанского блогера Асель Баяндаровой сбили на пешеходном переходе, передает Tengrinews.kz.

На своей странице в Facebook она написала, что наезд произошел 11 апреля около 13.00 на пешеходном переходе на пересечении улиц Наурызбай батыра и Казыбек би.

«У меня вчера сбили на пешеходном переходе маму, переходящей на зеленый свет. Эка невидаль, это происходит часто, ее даже не бросили, как это обычно бывает, а даже отвезли домой, а потом подумав, даже отвезли в больницу. В больнице даже положили в платную травматологию, пообещав даже оплатить лечение, если, конечно, старушка скажет, что сама упала», — написала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Далее Баяндарова обратилась к водителю.

«Вы совершили дважды преступление, первое — что гоняете и сбиваете людей на переходе, второе — что пудрите мозги пожилому человеку, вы должны были информировать меня, единственного опекуна, а не давить на пострадавшую в острый посттравматический период, чтобы она не звонила детям, не выдавать себя врачам за сердобольных родственников выжившей из ума старушки, которая спотыкается и наносит себе увечья, тихо пытаясь замять и уйти от ответственности. О инциденте я узнала только к 22.00», — отметила она.

Также она сообщила детали произошедшего.

«1. Наезд совершен в районе 13.00 на пешеходном переходе Наурызбай батыра и Казыбек би (камеры там имеются). 2. Имеются потенциальные свидетели, парковщики в оранжевых жилетах, предполагаемые работники Алматы Паркинг. Если это действительно их работники, то можно по графику узнать точно кто именно в это время дежурил, а если нет, то тоже найти не сложно. Я вам даже в этом помогу. 3. У меня имеется контактный мобильный телефон супруги подозреваемого, то есть личность установить совсем не сложно», — написала она.

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