Спасатели в Столбцовском районе извлекли женщину из колодца
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Столбцовском районе извлекли женщину из колодца, сообщили БЕЛТА в МЧС.
12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели в Столбцовском районе извлекли женщину из колодца, сообщили БЕЛТА в МЧС.
ЧП произошло 11 апреля в деревне Новый Свержень. Около 14.40 в службу спасения поступило сообщение о том, что здесь на территории частного дома в колодец упал человек, требуется помощь.
«Первым к месту происшествия прибыл в свободное от несения службы время спасатель Евгений Климович, который проживает в этой деревне. На дне колодца глубиной около 12 м (уровень воды один метр) находилась пенсионерка, 1954 года рождения. Ее обнаружил супруг, который и позвонил в службу спасения. Вместе с мужем спасатель снял надстройку колодца. Евгений Климович постоянно поддерживал разговор с женщиной, чтобы она не потеряла сознание», — рассказали в спасательном ведомстве.
Прибывшие на место работники МЧС извлекли пострадавшую из колодца и передали ее бригаде скорой медицинской помощи. Пенсионерка с травмами различной степени тяжести госпитализирована в Столбцовскую ЦРБ.
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