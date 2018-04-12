В Ростовской области жертвами клещей стали 68 человек
В региональном Управлении Роспотребнадзора подсчитали, что жертвами клещей на Дону стали десятки человек. В ведомстве назвали и конкретные цифры.
В региональном Управлении Роспотребнадзора подсчитали, что жертвами клещей на Дону стали десятки человек. В ведомстве назвали и конкретные цифры.
Так, по последним данным, в Ростовской области 68 человек обратились в больницы после того, как обнаружили присосавшегося к коже клеща. Причем 25 из них — дети и подростки до 14 лет.
За всеми обратившимися установлено медицинское наблюдение и даны рекомендации.
В Управлении добавили, что благоприятные климатические условия весеннего периода способствовали развитию и активизации переносчиков
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