В Ростовской области жертвами клещей стали 68 человек

Так, по последним данным, в Ростовской области 68 человек обратились в больницы после того, как обнаружили присосавшегося к коже клеща. Причем 25 из них — дети и подростки до 14 лет.

В Управлении добавили, что благоприятные климатические условия весеннего периода способствовали развитию и активизации переносчиков природно-очаговых инфекций, в том числе клещей, которые являются переносчиками таких заболеваний, как Крымская геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма. Поэтому дончанам советуют быть на стороже. В частности, не стоит самостоятельно снимать паразита, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где не только окажут медпомощь, но и сдадут кровопийцу в специализированную лабораторию, специалисты которой определят: больное ли это насекомое или нет. Это поможет быстрее помощь пострадавшему и избежать развития осложнений.