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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жертвами клещей стали 68 человек

В региональном Управлении Роспотребнадзора подсчитали, что жертвами клещей на Дону стали десятки человек. В ведомстве назвали и конкретные цифры.

Источник: Комсомольская правда

Так, по последним данным, в Ростовской области 68 человек обратились в больницы после того, как обнаружили присосавшегося к коже клеща. Причем 25 из них — дети и подростки до 14 лет.

За всеми обратившимися установлено медицинское наблюдение и даны рекомендации.

В Управлении добавили, что благоприятные климатические условия весеннего периода способствовали развитию и активизации переносчиков природно-очаговых инфекций, в том числе клещей, которые являются переносчиками таких заболеваний, как Крымская геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма. Поэтому дончанам советуют быть на стороже. В частности, не стоит самостоятельно снимать паразита, лучше обратиться в ближайший травмпункт, где не только окажут медпомощь, но и сдадут кровопийцу в специализированную лабораторию, специалисты которой определят: больное ли это насекомое или нет. Это поможет быстрее помощь пострадавшему и избежать развития осложнений.

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