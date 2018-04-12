Крыша жилой четырехэтажки загорелась в Хабаровском районе
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Сегодня в селе Ракитном Хабаровского района возник пожар на крыше четырехэтажного жилого дома. Пламя охватило весь периметр кровли. Сообщений о пострадавших в краевое управление МЧС пока не поступало, сообщает портал «Губерния».
По предварительной информации, загорелся кровельный материал — толь.
«Сообщение о крупном возгорании поступило на пульт дежурного пожарной безопасности в 15:26. На место выехало 12 единиц спецтехники, 40 спасателей, скорая помощь, сотрудники энергослужбы и полицейские. Из трех подъездов по лестничным маршам было эвакуировано 25 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — рассказала
Также в ведомстве сообщили, что в 16:22 пожар был локализован. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
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