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10:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Полицейские Ростова задержали подозреваемого в сбыте сильнодействующего вещества в крупном размере

В Ростове полицейские задержали 33-летнего жителя Новочеркасска по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

У мужчины изъяли газетный сверток с таблетками и капсулами, которые он пытался перекинуть через забор в исправительную колонию.

«Проведенное экспертами-криминалистами исследование подтвердило, что изъятое — “трамадол” массой более килограмма, что является крупным размером», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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