Полицейские Ростова задержали подозреваемого в сбыте сильнодействующего вещества в крупном размере
В Ростове полицейские задержали 33-летнего жителя Новочеркасска по подозрению в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
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