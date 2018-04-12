В Нижегородской области при ДТП погибли три человека
НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Трое мужчин погибли при лобовом столкновении на дороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.
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