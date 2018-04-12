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10:50 (мск), источник: РИА Новости

В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД 12 апр — РИА Новости. Трое мужчин погибли при лобовом столкновении на дороге Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород, сообщил РИА Новости заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Мацкевич.

Источник: РИА Новости

Авария произошла в среду в 16.10 мск на подъезде к городу Навашино Нижегородской области.

«По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли, смертельное ранение получил и водитель второго авто. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Все они ехали в Lada Priora», — рассказал Мацкевич.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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