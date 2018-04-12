В Нижегородской области при ДТП погибли три человека

Авария произошла в среду в 16.10 мск на подъезде к городу Навашино Нижегородской области.

«По предварительным данным, водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли, смертельное ранение получил и водитель второго авто. Еще трое госпитализированы с различными травмами. Все они ехали в Lada Priora», — рассказал Мацкевич.