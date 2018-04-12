Нижегородец обокрал родственников, чтобы купить велосипед
Он снял деньги с банковской карты.
Он снял деньги с банковской карты.
Два жителя Автозаводского района с заявлениями о краже денег в сумме более 16 тысяч рублей из квартиры, в которой они проживают. Об этом сообщает
Одна заявительница пояснила, что передала банковскую карту с
По данному факту возбуждены уголовные дела.
Был задержан 43-летний подозреваемый. Он дал признательные показания, пояснив, что денежные средства украл для покупки велосипеда.
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