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10:52 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородец обокрал родственников, чтобы купить велосипед

Он снял деньги с банковской карты.

Два жителя Автозаводского района с заявлениями о краже денег в сумме более 16 тысяч рублей из квартиры, в которой они проживают. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

Одна заявительница пояснила, что передала банковскую карту с пин-кодом своему брату для покупки продуктов. В последствие ей пришло смс-сообщение о снятии всех денег, которые родственник ей не вернул. Второй заявитель также обвинил в краже своего брата.

По данному факту возбуждены уголовные дела.

Был задержан 43-летний подозреваемый. Он дал признательные показания, пояснив, что денежные средства украл для покупки велосипеда.

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