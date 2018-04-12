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10:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Коррупция в образовании: главный бухгалтер начисляла себе премии до 4000 в месяц

Крупные премии начисляла себе главный бухгалтер одного из учреждений образования Оршанского района. 43-летняя женщина за два года умудрилась обобрать организацию на сумму более 90 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

— До декабря 2017 года бухгалтер ежемесячно перечисляла дополнительные средства (кроме аванса и заработной платы) на свой личный карт-счет, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Минимум, который начисляла себе бухгалтер — 500 рублей, максимум, как выяснилось в ходе доследственной проверки, составлял до 4000 рублей в месяц. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в особо крупном размере). Она уже возместила часть похищенных денег — более 35 тысяч рублей. Расследование продолжается.

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