Коррупция в образовании: главный бухгалтер начисляла себе премии до 4000 в месяц

— До декабря 2017 года бухгалтер ежемесячно перечисляла дополнительные средства (кроме аванса и заработной платы) на свой личный карт-счет, — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Минимум, который начисляла себе бухгалтер — 500 рублей, максимум, как выяснилось в ходе доследственной проверки, составлял до 4000 рублей в месяц. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в особо крупном размере). Она уже возместила часть похищенных денег — более 35 тысяч рублей. Расследование продолжается.