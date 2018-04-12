В Приморье вспыхнул буксир на судоремонтном заводе
Причина пожара устанавливается.
Причина пожара устанавливается.
На судоремонтном заводе в приморском поселке Славянка произошло возгорание буксира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В 13:43 на пульт
В 14:06 пожар был локализован, а в 14:35 полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы 7 человек личного состава и две единицы техники. В происшествии никто не пострадал.
Причина пожара устанавливается.
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