В Приморье вспыхнул буксир на судоремонтном заводе

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

На судоремонтном заводе в приморском поселке Славянка произошло возгорание буксира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС Росиии по Приморскому краю.

В 13:43 на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании буксира. Через 6 минут на место происшествия прибыли первый расчеты огнеборцев и приступили к тушению. Задействовав звено газодымозащитной службы, пожарные провели разведку, в ходе которой обнаружили, что в одной из кают горит мебель.

В 14:06 пожар был локализован, а в 14:35 полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. В ликвидации пожара были задействованы 7 человек личного состава и две единицы техники. В происшествии никто не пострадал.