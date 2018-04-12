На Среднем Урале ищут пропавшего подростка
В Березовском разыскивают пропавшего 13-летнего Данила Штукатурова, сообщает поисковый отряд «Сокол».
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В Березовском разыскивают пропавшего 13-летнего Данила Штукатурова, сообщает поисковый отряд «Сокол».
Мальчик ушел из дома 10 апреля и не вернулся. Его рост составляет 173 см,
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