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10:39 (мск), источник: ЕАН

На Среднем Урале ищут пропавшего подростка

В Березовском разыскивают пропавшего 13-летнего Данила Штукатурова, сообщает поисковый отряд «Сокол».

Мальчик ушел из дома 10 апреля и не вернулся. Его рост составляет 173 см, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синюю куртку, серую шапку и джинсы.

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