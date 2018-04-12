Экс-директор «Гринфлайта» получил 2,5 года колонии за разорение компании

«Иски потерпевших будут рассмотрены в гражданском производстве, — сообщила консультант суда Наталья Прохорова. — Кроме того, решением суда снят арест с имущества Сергея Мануйлова и счетов в Россельхозбанке, Сбербанке и СМП-банке».

Напомним, Мануйлову вменялось злоупотребление служебными полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ): в 2013 — 2016 году, по версии следствия, он заключил ряд заведомо невыгодных для «Гринфлайта» сделок с банком «Северный морской путь», хоккейным клубом «Динамово» и тещей депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргаритой Бутаковой.

Как сообщал «ФедералПресс», ООО «Гринфлайт» при бывшем губернаторе Челябинской области Михаиле Юревиче являлось одним из крупнейшим застройщиков Челябинска.

Уголовное дело в отношении Мануйлова было возбуждено после заморозки строительства жилых домов в микрорайоне «Академ Riverside» на северо-западе Челябинска.