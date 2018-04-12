В Волгоградской области из-за неполадок на линии задержались поезда

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, по техническим причинам на перегоне Чапурники — Канальная Волгоградского региона Приволжской железной дороги были задержаны пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и пригородный поезд № 6212 сообщением Котельниково — Волгоград-1. Максимальное время задержки составило 1 час 49 минут.

Сейчас службы Приволжской железной дороги принимают все необходимые меры для ввода поездов в график.

При необходимости пассажиры электропоезда № 6212 Котельниково — Волгоград-1 могут получить справку о факте задержки поезда, обратившись в пригородную кассу на станции прибытия.