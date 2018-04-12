В Волгоградской области из-за неполадок на линии задержались поезда
В Волгоградской области
В Волгоградской области
Как рассказали «КП-Волгоград» в
Сейчас службы Приволжской железной дороги принимают все необходимые меры для ввода поездов в график.
При необходимости пассажиры электропоезда № 6212 Котельниково — Волгоград-1 могут получить справку о факте задержки поезда, обратившись в пригородную кассу на станции прибытия.
Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.
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