Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порошенко высказался о Меркель и решении по «Северному потоку»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Полина Виторган показала трогательное фото с сыном Собчак
Посольство заподозрило Лондон в насильственной изоляции Скрипаль
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Море изменило цвет: реакция Сети на сближение ВВС РФ с ВМС США
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
10:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Заместитель Демина, попавший в аварию в Екатеринбурге и отказавшийся от проверки на алкоголь, уволен из системы МВД

Заместитель начальника УГИБДД по Свердловской области Юрия Демина, который попал в аварию в Екатеринбурге и отказался от проверки на алкоголь, уволен из органов.

Информацию об этом Накануне.RU подтвердил пресс-секретарь областного Главка Валерий Горелых.

Напомним, авария произошла 28 марта. Ранее в МВД сообщали, что полковник полиции, находясь за рулем «Ситроена», не обеспечил постоянного контроля над движением своего транспортного средства и допустил столкновение с ехавшей в попутном направлении «Тойотой Ленд Крузер». В результате происшествия никто из людей не пострадал, но силовик отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

«Должностное лицо, о котором идет речь, уволено из системы МВД России по отрицательным мотивам за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что непосредственный руководитель этого должностного лица по выходу из отпуска будет привлечен к дисциплинарной ответственности. На данный момент известно, что Юрий Демин по-прежнему находится в отпуске.

Добавим, ранее в полиции опровергли информацию, что в день аварии полковник «обмывал» свое новое звание.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Депутат Госдумы назвал недопустимой ликвидацию Министерства образования
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
СМИ узнали, сколько транзитного газа от «Газпрома» нужно Украине
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь