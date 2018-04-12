В Перми из цеха по производству поддельного алкоголя изъяли 11 бочек спирта

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что на одной из пермских промышленных баз преступники оборудовали цех по производству контрафактного алкоголя. Полицейские нашли три помещения, которые злоумышленники использовали в качестве складов. Стражи порядка обнаружили и изъяли 197 коробок с пятилитровыми бутылками, в которые была расфасована готовая продукция, 11 бочек спирта, 10 бочек спиртосодержащей жидкости, 75 литров красителя, тара и оборудование для производства и розлива.