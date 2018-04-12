Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Скрипаль уехала из Лондона в Москву: причина названа - СМИ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Полина Виторган показала трогательное фото с сыном Собчак
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
В Британии выходит комикс об истории любви принца Гарри и Маркл
«Приехали!»10 наивных вопросов о космосе
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном плаще на голое тело
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть свой регион
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
10:44 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Кража мягкой игрушки в цветочном магазине в Уфе попала на камеру

В Кировском районе Уфы полицейскими задержана подозреваемая в хищении мягкой игрушки из цветочного магазина.

Источник: ГТРК Башкортостан

Вечером 11 апреля в МВД обратилась продавец из цветочного магазина. Девушка сообщила, что неизвестная женщина похитила из торгового зала плюшевого мишку.

Сумма причиненного ущерба составила 3000 рублей. Злоумышленницу зафиксировала камера видеонаблюдения.

Женщина, воспользовавшись, что продавец находился в другом зале, взяла с витрины игрушку и поспешила скрыться.

Продавец попыталась догнать воровку, однако задержать ее не удалось. Оперативниками угрозыска совместно с полицейскими ППС установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая уфимка 26 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Похищенная игрушка изъята, пресс-служба УМВД России по Уфе.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Страсть к подглядыванию: видеокамера в душе подвела тюменца под Уголовный кодекс
Российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
«Приехали!». 10 наивных вопросов о космосе
Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь