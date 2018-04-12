Кража мягкой игрушки в цветочном магазине в Уфе попала на камеру

Источник: ГТРК Башкортостан

Вечером 11 апреля в МВД обратилась продавец из цветочного магазина. Девушка сообщила, что неизвестная женщина похитила из торгового зала плюшевого мишку.

Сумма причиненного ущерба составила 3000 рублей. Злоумышленницу зафиксировала камера видеонаблюдения.

Женщина, воспользовавшись, что продавец находился в другом зале, взяла с витрины игрушку и поспешила скрыться.

Продавец попыталась догнать воровку, однако задержать ее не удалось. Оперативниками угрозыска совместно с полицейскими ППС установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая уфимка 26 лет.

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