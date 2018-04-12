Кража мягкой игрушки в цветочном магазине в Уфе попала на камеру
В Кировском районе Уфы полицейскими задержана подозреваемая в хищении мягкой игрушки из цветочного магазина.
В Кировском районе Уфы полицейскими задержана подозреваемая в хищении мягкой игрушки из цветочного магазина.
Вечером 11 апреля в МВД обратилась продавец из цветочного магазина. Девушка сообщила, что неизвестная женщина похитила из торгового зала плюшевого мишку.
Сумма причиненного ущерба составила 3000 рублей. Злоумышленницу зафиксировала камера видеонаблюдения.
Женщина, воспользовавшись, что продавец находился в другом зале, взяла с витрины игрушку и поспешила скрыться.
Продавец попыталась догнать воровку, однако задержать ее не удалось. Оперативниками угрозыска совместно с полицейскими ППС установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась ранее судимая уфимка 26 лет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Похищенная игрушка изъята,
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