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11:45 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде задержали подозреваемого в серии ограблений почтальонов

В Калининграде задержали подозреваемого в серии ограблений почтальонов, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Первый инцидент произошел 3 апреля на улице Житомирской, когда 68-летняя почтальон выходила из подъезда дома. Неизвестный вырвал у нее папку с документами и убежал. Второе нападение было совершено в подъезде одного из домов на Ленинском проспекте. 62-летняя сотрудница почты получила удар по голове, после чего у нее выхватили пакет с платежными поручениями.

«Обе потерпевшие смогли подробно описать нападавшего. Полицейские также опросили возможных очевидцев произошедшего. Подозреваемым оказался ранее судимый за грабеж 23-летний калининградец», — сообщили в МВД.

За грабеж с применением насилия мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.

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