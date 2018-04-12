Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Что будет, если «закончились права»
Юлия Ковальчук дала дочери редкое имя (фото)
Только после смерти стало ясно, кем был Мавроди на самом деле
В Британии выходит комикс об истории любви принца Гарри и Маркл
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления
Маккейн обвинил Трампа в "химатаке" в Сирии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
СМИ: Флот России ответил Украине за «пиратство»
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
10:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежских правоохранителей заподозрили в халатности после убийства 29-летней женщины

Женщину преследовал бывший возлюбленный, она периодически жаловалась в полицию.

После убийства женщины в селе Гвазда Бутурлиновского района следователи возбудили уголовное дело о халатности. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в четверг, 12 апреля.

Тело 29-летней женщины нашли в селе Гвазда 28 октября 2017 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Правоохранители распространили ориентировку на подозреваемого. Им оказался 31-летний бывший сожитель женщины Владимир Малачиляев.

Односельчане рассказывали, что молодой человек преследовал семью женщины около восьми месяцев. Якобы жительница села неоднократно обращалась в полицию, но правоохранители не реагировали. Теперь эту информацию будут проверять силовики.

Владимира Малачиляева объявили в розыск, молодого человека нашли мертвым в районе села Филиппенково Бутурлиновского района 9 ноября 2017 года.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Мэр Вадим Кстенин: «Хештег #хочувВоронеж будет жить»
Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
«Приехали!». 10 наивных вопросов о космосе
Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь