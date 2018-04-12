Воронежских правоохранителей заподозрили в халатности после убийства 29-летней женщины
Женщину преследовал бывший возлюбленный, она периодически жаловалась в полицию.
Женщину преследовал бывший возлюбленный, она периодически жаловалась в полицию.
После убийства женщины в селе Гвазда Бутурлиновского района следователи возбудили уголовное дело о халатности. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в
Тело 29-летней женщины нашли в селе Гвазда 28 октября 2017 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Правоохранители распространили ориентировку на подозреваемого. Им оказался 31-летний бывший сожитель женщины Владимир Малачиляев.
Односельчане рассказывали, что молодой человек преследовал семью женщины около восьми месяцев. Якобы жительница села неоднократно обращалась в полицию, но правоохранители не реагировали. Теперь эту информацию будут проверять силовики.
Владимира Малачиляева объявили в розыск, молодого человека нашли мертвым в районе села Филиппенково Бутурлиновского района 9 ноября 2017 года.
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