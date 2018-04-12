Воронежских правоохранителей заподозрили в халатности после убийства 29-летней женщины

После убийства женщины в селе Гвазда Бутурлиновского района следователи возбудили уголовное дело о халатности. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР в четверг, 12 апреля.

Тело 29-летней женщины нашли в селе Гвазда 28 октября 2017 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Правоохранители распространили ориентировку на подозреваемого. Им оказался 31-летний бывший сожитель женщины Владимир Малачиляев.