В Самаре на ул. Новоурицкой упавший с крыши снег повредил надземный газопровод
Во вторник, 10 апреля, в 19:07 в единую диспетчерскую службу СВГК поступило сообщение о том, что на ул. Новоурицкой упавшим с крыши дома снегом поврежден надземный газопровод низкого давления.
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