Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Дочь Дэвида Бекхэма сделала из него «королеву»
Новый поворот в судьбе девушки, которой ревнивый муж отрубил руки
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
СМИ: кораблям КНР в Средиземноморье приказано следовать в Тартус
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
"Неприятная сенсация": СМИ про американский F-35
Достигнет противника за 10 км: СМИ о "Береге" РФ
Эмили Ратаковски снялась в прозрачном плаще на голое тело
Ксения Собчак путешествует по Аризоне
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
112-летнего гражданина Японии признали самым пожилым мужчиной планеты
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8В Алжире произошла одна из крупнейших авиакатостроф в истории
8Танцы для Ким Чен Ира
10:54 (мск), источник: Интерфакс

Сечин пришел в суд по делу Улюкаева

Прокурор попросил допросить главу «Роснефти» в закрытом режиме.

Источник: Агентство «Москва»

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин пришел за заседание Мисгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Читайте также
«Гладиатор с картонным мечом»: Улюкаев выступил с последним словом

Как ожидается, Сечин даст показания по делу. Прокурор попросил суд допросить его в закрытом режиме.

Ранее гособвинение не исключало вызова главы «Роснефти» на апелляционное заседание по жалобе адвокатов на вынесенный приговор бывшему министру экономического развития. При этом на сам судебный процесс Сечин не являлся, хотя ему направляли повестки несколько раз.

Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Адвокаты и сам Улюкаев не скрывали удивления и были очень расстроены услышанным приговором. Они считают приговор несправедливым и намерены его обжаловать.

В ходе процесса экс-министр свою вину отрицал, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса главы «Роснефти» и осуществленной начальником службы безопасности компании, генералом ФСБ Олегом Феоктистовым. По мнению Улюкаева, «данная провокация послужила необоснованным основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела».

«Дело Улюкаева»

Читайте также
Дело Улюкаева: суд взвесил деньги Сечина

15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.

По версии следствия, Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%. Экс-министру предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере»). Наказание по данному обвинению предусматривает до 15 лет лишения свободы.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Пентагон и Минобороны РФ готовятся к военной операции в Сирии
Аналитики назвали самые доходные в России профессии
Депутаты готовятся к быстрому утверждению премьер-министра
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
СМИ узнали, сколько транзитного газа от «Газпрома» нужно Украине
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Валерия не хочет прибегать к ЭКО для рождения ребенка Певица предпочитает не форсировать события.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь