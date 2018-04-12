Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Прокурор попросил допросить главу «Роснефти» в закрытом режиме.
Прокурор попросил допросить главу «Роснефти» в закрытом режиме.
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин пришел за заседание Мисгорсуда, где рассматривается апелляция на приговор
Как ожидается, Сечин даст показания по делу. Прокурор попросил суд допросить его в закрытом режиме.
Ранее гособвинение не исключало вызова главы «Роснефти» на апелляционное заседание по жалобе адвокатов на вынесенный приговор бывшему министру экономического развития. При этом на сам судебный процесс Сечин не являлся, хотя ему направляли повестки несколько раз.
Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года приговорил Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. Адвокаты и сам Улюкаев не скрывали удивления и были очень расстроены услышанным приговором. Они считают приговор несправедливым и намерены его обжаловать.
В ходе процесса
«Дело Улюкаева»
15 ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева. Первое в современной России задержание федерального министра произошло 14 ноября. Уже на следующий день по решению суда он был помещён под домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве.
По версии следствия, Улюкаева задержали при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50%.
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