Жителей Иркутска призывают сообщать о рекламе наркотиках на зданиях и заборах

Как сообщает пресс-служба Центра профилактики наркомании, специалисты и волонтёров выйдут на улицы Иркутска, чтобы закрасить информацию о продаже наркотиков на фасадах домов и заборах. Всего в акции примут участие 130 добровольцев антинаркотического движения. Будет организовано 13 точек сбора команд волонтеров.

Иркутская область находится на 12 месте по напряженности наркоситуации среди 85 регионов России. В 2017 году 76 человек умерли от первой же дозы наркотиков, 80% убийств с отягчающими обстоятельствами совершены людьми, находящимися в состоянии наркотического опьянения. Одна из важных в противодействии распространению наркомании — это искоренение информации о продаже и рекламе наркотиков.