Жителей Иркутска призывают сообщать о рекламе наркотиках на зданиях и заборах
В Иркутской области с 16 апреля 2018 года стартует акция «Антиспайс».
В Иркутской области с 16 апреля 2018 года стартует акция «Антиспайс».
Как сообщает
Иркутская область находится на 12 месте по напряженности наркоситуации среди 85 регионов России. В 2017 году 76 человек умерли от первой же дозы наркотиков, 80% убийств с отягчающими обстоятельствами совершены людьми, находящимися в состоянии наркотического опьянения. Одна из важных в противодействии распространению наркомании — это искоренение информации о продаже и рекламе наркотиков.
Центр обращается к жителям Иркутской области с призывов сообщать, где находятся надписи с информацией о продаже наркотиков, делать фото с указанием адреса и отправлять на электронную почту: ogu01@mail.ru. Можно звонить на бесплатный телефон горячей линии: 8−800−350−0095 и сообщите адрес дома, на котором размещена реклама продажи наркотиков.
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