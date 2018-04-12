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12:04 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Иркутска призывают сообщать о рекламе наркотиках на зданиях и заборах

В Иркутской области с 16 апреля 2018 года стартует акция «Антиспайс».

Как сообщает пресс-служба Центра профилактики наркомании, специалисты и волонтёров выйдут на улицы Иркутска, чтобы закрасить информацию о продаже наркотиков на фасадах домов и заборах. Всего в акции примут участие 130 добровольцев антинаркотического движения. Будет организовано 13 точек сбора команд волонтеров.

Иркутская область находится на 12 месте по напряженности наркоситуации среди 85 регионов России. В 2017 году 76 человек умерли от первой же дозы наркотиков, 80% убийств с отягчающими обстоятельствами совершены людьми, находящимися в состоянии наркотического опьянения. Одна из важных в противодействии распространению наркомании — это искоренение информации о продаже и рекламе наркотиков.

Центр обращается к жителям Иркутской области с призывов сообщать, где находятся надписи с информацией о продаже наркотиков, делать фото с указанием адреса и отправлять на электронную почту: ogu01@mail.ru. Можно звонить на бесплатный телефон горячей линии: 8−800−350−0095 и сообщите адрес дома, на котором размещена реклама продажи наркотиков.

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