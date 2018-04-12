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11:53 (мск), источник: ЮГА.ру

В Армавире банду будут судить за убийство курьеров в лифте и похищение 10 млн рублей

В Армавире завершили расследование уголовного дела в отношении четырех членов преступной группы.

Источник: ЮГА.ру

Следствие полагает, что организатор банды ранее работал у предпринимательницы и знал, что ее курьеры ездят с крупными суммами денег. Чтобы напасть на курьеров он создал вооруженную преступную группу, куда вовлек трех знакомых. В феврале 2017 года трое нарушителей для конспирации незаконно сняли автомобильные номера с автомобиля ВАЗ-21074 и прикрепили на свою машину. Рано утром 7 марта 2017 года преступная группа приехала к многоэтажке на улице Ленина, где жили курьеры.

«Надев на лица маски, шапки, а также вооружившись двумя металлическими трубами и пистолетом, трое обвиняемых вошли в дом. В это время четвертый соучастник ожидал их в машине. Войдя в подъезд, в момент открытия лифта, в котором находились жертвы, они нанесли по одному удару трубами по головам 30 и 52-летнего мужчин, и, похитив две сумки с денежными средствами, двое злоумышленников выбежали, а организатор произвел из оружия выстрелы в их головы, после чего взял третью сумку с деньгами и скрылся вместе с остальными на автомобиле ВАЗ-2107 под управлением четвертого участника банды. Сумма похищенных денежных средств превысила 10 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Вину в преступлениях обвиняемые признали частично. Уголовное дело направили в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Суд заключил обвиняемых под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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