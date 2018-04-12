На курорте под Калининградом задержан находящийся в федеральном розыске мужчина
KaliningradToday. В Калининградской области в городе Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали гражданина, объявленного в федеральный розыск органами исполнения наказания.
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