Школьники устроили драку перед уроками: один ребенок попал в больницу

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Девятиклассник был госпитализирован после драки школьников в Новополоцке, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел 23 марта прямо в учебном заведении перед началом уроков. Школьнику нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и телу.

Пострадавший был госпитализирован и прооперирован. Сейчас его уже выписали, но он проходит амбулаторное лечение, отметила Сахарова.

Удары наносил 15-летний подросток. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.