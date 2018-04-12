Школьники устроили драку перед уроками: один ребенок попал в больницу
Подростка госпитализировали с серьезными травмами, в отношении одного из участников потасовки возбуждено уголовное дело.
Подростка госпитализировали с серьезными травмами, в отношении одного из участников потасовки возбуждено уголовное дело.
МИНСК, 12 апр — Sputnik. Девятиклассник был госпитализирован после драки школьников в Новополоцке, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
Инцидент произошел 23 марта прямо в учебном заведении перед началом уроков. Школьнику нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и телу.
Пострадавший был госпитализирован и прооперирован. Сейчас его уже выписали, но он проходит амбулаторное лечение, отметила Сахарова.
Следователи допросили обе стороны конфликта. Назначена
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