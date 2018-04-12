Самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области

«12 апреля около 9:40 в ходе планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс».