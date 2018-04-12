Самолет Як-130 потерпел крушение в Воронежской области
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Самолет Як-130 потерпел аварию в городе Борисоглебск в Воронежской области, сообщает в четверг Минобороны РФ.
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Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU — Самолет Як-130 потерпел аварию в городе Борисоглебск в Воронежской области, сообщает в четверг Минобороны РФ.
«12 апреля около 9:40 в ходе планового
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