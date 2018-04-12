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11:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане остаются подтопленными несколько населенных пунктов

(Казань, 12 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане остаются подтопленными несколько населенных пунктов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В Апастовском районе республики затопило грунтовую дорогу, ведущую к населенному пункту Чиреево.

В Буинском районе два низководных моста ушли под воду. У населенного пункта Кият уровень перелива составил 210 см, а у Черки Кильдарузы — 275 см. Движение по обоим моста приостановлено.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне из села Бурундуки были спасены 5 человек. Поводок затопил три жилых дома и 27 приусадебных участков.

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