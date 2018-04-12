Первые похороны погибших при крушении Ми-8 пройдут в Хабаровске в субботу

Ранее сообщалось, что в среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.