Машина скорой помощи попала в ДТП у дома пациента в Хабаровске

В понедельник вечером в Хабаровске получила повреждения машина скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту. Случилось это у дома на улице Сигнальной — под окнами квартиры пенсионерки, которая и ждала «неотложку», сообщает портал «Губерния».

Когда медицинский «Форд Транзит» заехал во двор, придомовая дорога была заставлена автомобилями. Первый поворот машина прошла, так, что зазор между ее бортом и припаркованными иномарками не превышал пары сантиметров. При втором таком же маневре «неотложка» оцарапала «Тойоту Спасио». На минивэне завыла сигнализация, однако его хозяин во двор так и не спустился. Виновник этого мелкого ДТП сам позвонил автоинспекторам.