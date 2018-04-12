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11:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Машина скорой помощи попала в ДТП у дома пациента в Хабаровске

«Форд Транзит» не смог безаварийно проехать по заставленной машинами придомовой дороге.

Источник: Губерния онлайн

В понедельник вечером в Хабаровске получила повреждения машина скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту. Случилось это у дома на улице Сигнальной — под окнами квартиры пенсионерки, которая и ждала «неотложку», сообщает портал «Губерния».

Когда медицинский «Форд Транзит» заехал во двор, придомовая дорога была заставлена автомобилями. Первый поворот машина прошла, так, что зазор между ее бортом и припаркованными иномарками не превышал пары сантиметров. При втором таком же маневре «неотложка» оцарапала «Тойоту Спасио». На минивэне завыла сигнализация, однако его хозяин во двор так и не спустился. Виновник этого мелкого ДТП сам позвонил автоинспекторам.

Пациентку, которая вызвала врачей, обслужила эта же бригада. У женщины оказалось повышенное давление. Врач пришел к выводу, что для госпитализации оснований нет.

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