Машина скорой помощи попала в ДТП у дома пациента в Хабаровске
«Форд Транзит» не смог безаварийно проехать по заставленной машинами придомовой дороге.
«Форд Транзит» не смог безаварийно проехать по заставленной машинами придомовой дороге.
В понедельник вечером в Хабаровске получила повреждения машина скорой помощи, которая ехала на вызов к пациенту. Случилось это у дома на улице Сигнальной — под окнами квартиры пенсионерки, которая и ждала «неотложку», сообщает портал «Губерния».
Когда медицинский «Форд Транзит» заехал во двор, придомовая дорога была заставлена автомобилями. Первый поворот машина прошла, так, что зазор между ее бортом и припаркованными иномарками не превышал пары сантиметров. При втором таком же маневре «неотложка» оцарапала «Тойоту Спасио». На минивэне завыла сигнализация, однако его хозяин во двор так и не спустился. Виновник этого мелкого ДТП сам позвонил автоинспекторам.
Пациентку, которая вызвала врачей, обслужила эта же бригада. У женщины оказалось повышенное давление. Врач пришел к выводу, что для госпитализации оснований нет.
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