В Уфе выяснена причина затопления территории Ботанического сада

Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты по Советскому району города обследовали территорию и сделали вывод, что причина случившегося в интенсивном таянии снега.

«От резкого потепления снег начал интенсивно таять, и вода не успевала уходить в мерзлый грунт. Сегодня похолодало, и такого интенсивного таяния снега уже не наблюдается. Ситуация взята на контроль. При необходимости наши сотрудники окажут помощь, — сказал начальник УГЗ по Советскому району Уфы Руслан Гареев.