В Уфе выяснена причина затопления территории Ботанического сада
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе выяснена причина подтопления оранжереи и теплицы
УФА, 12 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе выяснена причина подтопления оранжереи и теплицы
Сегодня сотрудники Управления гражданской защиты по Советскому району города обследовали территорию и сделали вывод, что причина случившегося в интенсивном таянии снега.
«От резкого потепления снег начал интенсивно таять, и вода не успевала уходить в мерзлый грунт. Сегодня похолодало, и такого интенсивного таяния снега уже не наблюдается. Ситуация взята на контроль. При необходимости наши сотрудники окажут помощь, — сказал начальник УГЗ по Советскому району Уфы Руслан Гареев.
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