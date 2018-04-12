Выигрыш в лотерею отняли у пенсионера на улице в Ростове-на-Дону
Выигрыш в лотерею отняли у 67-летнего пенсионера на улице в
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Выигрыш в лотерею отняли у 67-летнего пенсионера на улице в
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, пожилой ростовчанин выиграл в лотерею около 30 тысяч рублей.
35-летний знакомый пенсионера, увидев у него деньги, попросил 500 рублей, но получил отказ.
Тогда мужчина, ранее судимый за кражу, догнал потерпевшего на улице Зорге, ударил по голове и отнял весь выигрыш.
В настоящее время подозреваемый в преступлении задержан. В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
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