На место крушении Ми-8 в Хабаровске прибыла комиссия МАК

В среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.
«Специалисты МАК работают на месте падения вертолета, они проводят осмотр места происшествия», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в среду следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте провели осмотр места происшествия, изъяли бортовые самописцы. В авиакомпании «Восток» осмотрена и изъята полетная документация, образцы топлива, допрошены свидетели, назначены экспертизы.
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