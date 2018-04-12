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11:42 (мск), источник: РИА Новости

На место крушении Ми-8 в Хабаровске прибыла комиссия МАК

ХАБАРОВСК, 12 апр — РИА Новости. Представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК), которые прибыли в Хабаровск в четверг утром, работают на месте крушения вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости представитель правительства Хабаровского края.

Источник: РИА "Новости"

В среду вертолет авиакомпании «Восток» упал на пустыре в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске. На борту были шесть человек. Все они погибли. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». В Хабаровске введен режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Хабаровском крае объявлен день траура.

«Специалисты МАК работают на месте падения вертолета, они проводят осмотр места происшествия», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в среду следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте провели осмотр места происшествия, изъяли бортовые самописцы. В авиакомпании «Восток» осмотрена и изъята полетная документация, образцы топлива, допрошены свидетели, назначены экспертизы.

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