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12:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянка спасла семилетнюю девочку, которая забралась на крышу здания

Девочка осталась дома без присмотра.

Полицейские поблагодарили иркутянку, которая спасла семилетнюю девочку. Ребенок забрался на крышу. Девочку заметила менеджер одной из туристических компаний Александра Сергейчук из окна своего офиса. Ребенок был напуган и плакал. Иркутянка выбежала из здания и попыталась успокоить ребенка. Одновременно она позвонила спасателям.

— Сотрудники МЧС незамедлительно приехали на место, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Они спустили девочку и оказали ей первую помощь.

Выяснилось, что отец несовершеннолетней отлучился в магазин. В какой-то момент она проснулась и испугалась. Тогда девочка попыталась найти отца, однако входная дверь была закрыта. Тогда она вышла на крышу пристройки дома.

Сейчас ребенку ничего не угрожает. С родителями проведут беседу и по результатам проверки примут решение.

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