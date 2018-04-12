Иркутянка спасла семилетнюю девочку, которая забралась на крышу здания

Полицейские поблагодарили иркутянку, которая спасла семилетнюю девочку. Ребенок забрался на крышу. Девочку заметила менеджер одной из туристических компаний Александра Сергейчук из окна своего офиса. Ребенок был напуган и плакал. Иркутянка выбежала из здания и попыталась успокоить ребенка. Одновременно она позвонила спасателям.

— Сотрудники МЧС незамедлительно приехали на место, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Они спустили девочку и оказали ей первую помощь.

Выяснилось, что отец несовершеннолетней отлучился в магазин. В какой-то момент она проснулась и испугалась. Тогда девочка попыталась найти отца, однако входная дверь была закрыта. Тогда она вышла на крышу пристройки дома.