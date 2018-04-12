Экс-начальник управления архитектуры на Урале попался на взятке
ПЕРВОУРАЛЬСК, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. Бывший начальник управления архитектуры администрации Первоуральска подозревается во взяточничестве.
ПЕРВОУРАЛЬСК, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. Бывший начальник управления архитектуры администрации Первоуральска подозревается во взяточничестве.
Прокуратура Первоуральска проверила, как идет борьба с коррупцией в управлении архитектуры и градостроительства администрации ГО Первоуральск. В результате в поле зрения правоохранителей попал бывший начальник управления.
«Установлено, что начальник управления архитектуры и градостроительства в 2016—2017 гг. оказывал покровительство предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с иными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере строительства», — сообщили в
В марте 2018 года начальник уволился по собственному желанию.
По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, отмечает надзорное ведомство.
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