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11:53 (мск), источник: УралПолит.ру

​Экс-начальник управления архитектуры на Урале попался на взятке

ПЕРВОУРАЛЬСК, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. Бывший начальник управления архитектуры администрации Первоуральска подозревается во взяточничестве.

Прокуратура Первоуральска проверила, как идет борьба с коррупцией в управлении архитектуры и градостроительства администрации ГО Первоуральск. В результате в поле зрения правоохранителей попал бывший начальник управления.

«Установлено, что начальник управления архитектуры и градостроительства в 2016—2017 гг. оказывал покровительство предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с иными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере строительства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В марте 2018 года начальник уволился по собственному желанию.

По материалам прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки, в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры, отмечает надзорное ведомство.

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