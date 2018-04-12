​Экс-начальник управления архитектуры на Урале попался на взятке

Прокуратура Первоуральска проверила, как идет борьба с коррупцией в управлении архитектуры и градостроительства администрации ГО Первоуральск. В результате в поле зрения правоохранителей попал бывший начальник управления.

«Установлено, что начальник управления архитектуры и градостроительства в 2016—2017 гг. оказывал покровительство предприятию для организации преимущественного положения по сравнению с иными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере строительства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В марте 2018 года начальник уволился по собственному желанию.