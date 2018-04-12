Подозреваемые в поджоге авто и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова до сих пор не найдены

Как сообщил НИА «Нижний Новгород» и.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 12 апреля 2018 года, уголовное дело по факту поджога его автомобиля, произошедшего 20 сентября 2017 года, было приостановлено. Он отметил, что дело было приостановлено спустя три месяца в связи с тем, что полиция не установила подозреваемых. «Теперь только ждать — не появятся ли новые факты по делу», — сказал он.