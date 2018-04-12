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12:43 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подозреваемые в поджоге авто и.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаила Шарова до сих пор не найдены

Подозреваемые в произошедшем в сентябре 2017 года поджоге автомобиля нижегородского чиновника до сих пор не найдены.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил НИА «Нижний Новгород» и.о. главы администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров 12 апреля 2018 года, уголовное дело по факту поджога его автомобиля, произошедшего 20 сентября 2017 года, было приостановлено. Он отметил, что дело было приостановлено спустя три месяца в связи с тем, что полиция не установила подозреваемых. «Теперь только ждать — не появятся ли новые факты по делу», — сказал он.

Напомним, что 11 апреля 2018 года у здания администрации Сормовского района Нижнего Новгорода горел автомобиль главы района Дмитрия Сивохина. Причины пожара устанавливаются.

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