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12:09 (мск), источник: Uralpress.ru

Суд оставил под стражей миасского депутата Николая Рындина

Суд оставил под стражей миасского депутата Николая Рындина. Подельники по уголовному делу о взятке начальник отдела дошкольного образования города Татьяна Биева и эксперт Сергей Богатырев меру пресечения не оспаривали.

Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска все трое фигуранта по громкому уголовному делу о взятке заключены под стражу до 29 мая 2018 года.

Не согласившись с избранной мерой пресечения, сторона защиты Николая Рындина обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений воспрепятствовать производству по делу.

«Однако, в судебном заседании прокурором доказано, что оснований для изменения меры пресечения не имеется. Апелляционная инстанция с учётом позиции прокурора о законности постановления районного суда, оставила судебное решение без изменения», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По данным следствия, в 2017 году Николай Рындин, являясь депутатом от избирательного округа № 23 Собрания депутатов Миасского городского округа, совместно с начальником отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» и экспертом-оценщиком в 2017 году приобрели за средства бюджета по завышенной стоимости на основании фиктивной экспертной оценки торговое помещение для размещения детского сада.

За эти действия они получили взятку, превышающую восемь миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В рамках данного уголовного дела в управлении образования и КУИЗО Миасса 29-го марта прошли обыски.

Дело о многомиллионной взятке в Миассе расследуется — наряду с другими подобными делами — в третьем отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области.

После 29 мая суд будет по новой рассматривать вопрос об избрании меры пресечения каждому из подозреваемых.

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