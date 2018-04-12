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12:12 (мск), источник: Om1.ru

Омича будут судить за неуплату 20 миллионов налогов

Бывший конкурсный управляющий скрыл от государства полученные доходы предприятия.

Сотрудники следственных органов выяснили, что в 2013 году на расчетный счет ООО «Группа транспортных компаний» поступили почти 116 миллионов рублей по исполнительному документу. Конкурсный управляющий Авдеев не выплатил налог на прибыль с данной суммы — 20 миллионов рублей.

Прокуратура обвиняет Дмитрия Авдеева в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации ложных сведений о доходах предприятия по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.

Уголовное дело вскоре направят в Советский районный суд города Омска. Также прокуратура подавала иск о взыскании с обвиняемого данной суммы. Суд наложил арест на имущество бывшего конкурсного управляющего.

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