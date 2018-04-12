Омича будут судить за неуплату 20 миллионов налогов

Сотрудники следственных органов выяснили, что в 2013 году на расчетный счет ООО «Группа транспортных компаний» поступили почти 116 миллионов рублей по исполнительному документу. Конкурсный управляющий Авдеев не выплатил налог на прибыль с данной суммы — 20 миллионов рублей.