Омича будут судить за неуплату 20 миллионов налогов
Бывший конкурсный управляющий скрыл от государства полученные доходы предприятия.
Бывший конкурсный управляющий скрыл от государства полученные доходы предприятия.
Сотрудники следственных органов выяснили, что в 2013 году на расчетный счет ООО «Группа транспортных компаний» поступили почти 116 миллионов рублей по исполнительному документу. Конкурсный управляющий Авдеев не выплатил налог на прибыль с данной суммы — 20 миллионов рублей.
Прокуратура обвиняет Дмитрия Авдеева в уклонении от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации ложных сведений о доходах предприятия по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ.
Уголовное дело вскоре направят в Советский районный суд города Омска. Также прокуратура подавала иск о взыскании с обвиняемого данной суммы. Суд наложил арест на имущество бывшего конкурсного управляющего.
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