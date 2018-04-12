Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль в прямом эфире высказалась об отставке Терезы Мэй
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Тест: справитесь ли вы с заданиями, которые решали 5-классники?
В России нашли самый дорогой дом
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
США могут ударить по российским войскам и убить Асада — эксперт
Маккейн обвинил Трампа в химатаке в Сирии
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
СМИ: В США назвали условие, как избежать войны с Россией
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
71-летняя Татьяна Васильева сделала новую пластическую операцию
Полина Гагарина сменила спортзал на турник в парке
Мужчина выжил после 18-часовой остановки сердца
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
В России нашли самый дорогой дом
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
13:32 (мск), источник: Новый Калининград

Сотрудник салона связи признался в кражах дорогих телефонов

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Калининграду установили причастность 20-летнего сотрудника салона связи к двум эпизодам хищения мобильных телефонов из торговой точки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

Ранее в отдел полиции поступило заявление от менеджера салона связи, расположенного в торговом центре на улице Баранова, о пропаже мобильного телефона, выявленной в ходе ревизии. По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 20-летний сотрудник салона. Как выяснилось в ходе следствия, молодой человек причастен к еще одному эпизоду противоправной деятельности. Подозреваемый сознался, что в декабре 2017 года он тайно похитил дорогостоящий мобильный телефон, причинив ущерб в размере 60 тысяч рублей, после чего продал гаджет, а вырученные средства потратил на собственные нужды.

Возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Вечерний @Калининград: разруха в дом, променад когда-нибудь и пробки всюду
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram
Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Коммунальные платежи в России могут вырасти с 1 июля
Жилье вблизи мусорных полигонов потеряло в цене
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь