Сотрудник салона связи признался в кражах дорогих телефонов

Ранее в отдел полиции поступило заявление от менеджера салона связи, расположенного в торговом центре на улице Баранова, о пропаже мобильного телефона, выявленной в ходе ревизии. По результатам оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 20-летний сотрудник салона. Как выяснилось в ходе следствия, молодой человек причастен к еще одному эпизоду противоправной деятельности. Подозреваемый сознался, что в декабре 2017 года он тайно похитил дорогостоящий мобильный телефон, причинив ущерб в размере 60 тысяч рублей, после чего продал гаджет, а вырученные средства потратил на собственные нужды.