Завершилось расследование дела о контрабанде стероидов из Белоруссии в Калининград

В совершении преступления подозревается житель Светлогорска, который в январе 2018 года перевез через границу множество анаболических стероидов.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ). Максимальное наказание по этой статье лишение свободы на срок от трех до семи лет.