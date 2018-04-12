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16:57 (мск), источник: Новый Калининград

Завершилось расследование дела о контрабанде стероидов из Белоруссии в Калининград

Завершилось расследование дела о контрабанде анаболических стероидов из Белоруссии в Калининград. Дело передано в суд, сообщает в четверг, 12 апреля, пресс-служба Нестеровского районного суда.

Источник: Новый Калининград

В совершении преступления подозревается житель Светлогорска, который в январе 2018 года перевез через границу множество анаболических стероидов.

Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение через таможенную границу сильнодействующих веществ). Максимальное наказание по этой статье лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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