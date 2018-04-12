Людей эвакуируют из ТЦ на Урале — сработала пожарная сигнализация
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. Пожарная сигнализация сработала в ТЦ города Серов.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля, ИА УралПолит.Ru. Пожарная сигнализация сработала в ТЦ города Серов.
Сегодня утром в торговом центре Серова произошло короткое замыкание электропроводки в одном из павильонов на втором этаже. «Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал организовал эвакуацию посетителей и работников. Оперативно из здания были эвакуированы 58 человек. Пострадавших нет», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
Возгорания не произошло. Прибывшие
Возгорания не произошло. Прибывшие
Напомним, пристальное внимание к торговым центрам возникло в России после жуткого пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека, в том числе дети.
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