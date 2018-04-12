Людей эвакуируют из ТЦ на Урале — сработала пожарная сигнализация

Сегодня утром в торговом центре Серова произошло короткое замыкание электропроводки в одном из павильонов на втором этаже. «Сработала автоматическая пожарная сигнализация. Персонал организовал эвакуацию посетителей и работников. Оперативно из здания были эвакуированы 58 человек. Пострадавших нет», — сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорания не произошло. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения (1 единица техники, 6 человек) провели проверку всех помещений.

Возгорания не произошло. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения (1 единица техники, 6 человек) провели проверку всех помещений.