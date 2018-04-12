У стадиона «Рубин» умер рабочий из Северной Кореи
В Казани накануне днем в производственном здании по улице Тэцевская около стадиона «Рубин» скончался 45-летний рабочий из КНДР, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
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В Казани накануне днем в производственном здании по улице Тэцевская около стадиона «Рубин» скончался 45-летний рабочий из КНДР, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.
— Мужчина скончался на своем рабоче месте в компании «Денкострой» около 14:30 в присутствии врачей «скорой», которых вызвали оказать ему помощь, — сообщили ProKazan.ru.
Предварительно, его смерть не носила насильственный характер, рабочий скончался
По данному факту начата проверка.
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