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15:50 (мск), источник: Prokazan.ru

У стадиона «Рубин» умер рабочий из Северной Кореи

В Казани накануне днем в производственном здании по улице Тэцевская около стадиона «Рубин» скончался 45-летний рабочий из КНДР, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

— Мужчина скончался на своем рабоче месте в компании «Денкострой» около 14:30 в присутствии врачей «скорой», которых вызвали оказать ему помощь, — сообщили ProKazan.ru.

Предварительно, его смерть не носила насильственный характер, рабочий скончался из-за проблем со здоровьем.

По данному факту начата проверка.

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