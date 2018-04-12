Восемь ножевых ранений: севастополец пытался убить прохожего за замечание

«Инцидент произошел на ул. Н. Музыки, где мужчина, находящийся в сильном алкогольном опьянении, без видимой причины начал оскорблять проходившую мимо пару. Потерпевший сделал в ответ замечание, за что был повален на землю и получил более 8 ударов ножом», — передает пресс-служба суда.