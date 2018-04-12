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12:24 (мск), источник: РИА Крым

Восемь ножевых ранений: севастополец пытался убить прохожего за замечание

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Суд Севастополя приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима и крупному штрафу за попытку убить человека. Обвиняемый нанес восемь ножевых ранений незнакомому человеку за замечание. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Источник: РИА "Новости"

«Инцидент произошел на ул. Н. Музыки, где мужчина, находящийся в сильном алкогольном опьянении, без видимой причины начал оскорблять проходившую мимо пару. Потерпевший сделал в ответ замечание, за что был повален на землю и получил более 8 ударов ножом», — передает пресс-служба суда.

Пострадавшего спасла его спутница, сумевшая оттолкнуть агрессора и выхватить у него нож. Пьяный преступник решил довести задуманное до конца и начал душить мужчину. Его остановили прибывшие на место правоохранители. Потерпевший получил кратковременное расстройство здоровья.

Севастопольский городской суд отказался смягчить приговор осужденному, так как при вынесении приговора учитывалось, что подсудимый имеет высшее образование, возглавляет юридическое лицо.

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