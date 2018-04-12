На юге Волгограда в дачном обществе обнаружили снаряд времен войны

Как рассказали «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, 11 апреля дачники общества «Геофизик» на улице Федотова в Кировском районе Волгограда обнаружили продолговатый предмет, по внешним признакам очень похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны, пролежавший в земле со времен Сталинградской битвы. Отметим, что никакой опасности для жителей найденный боеприпас не представлял, тем не менее место обнаружения опасной находки было оцеплено, кроме того, об опасной находке сообщили в военный комиссариат Волгоградской области.