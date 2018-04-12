Под Волгоградом задержан водитель с боевым оружием
На посту ДПС в Новониколаевском районе инспекторы областного отдельного батальона
На посту ДПС в Новониколаевском районе инспекторы областного отдельного батальона
В ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили под пассажирским сидением пистолет, возможно, переделанный из травматического в боевой. Никаких документов на оружие у водителя не оказалась.
Мужчина доставлен в отдел полиции, а пистолет направлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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