Иномарка протаранила стоявший на обочине грузовик в Дзержинске. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины пятого утра 11 апреля на восьмом километре Южного обхода Нижнего Новгорода. Мужчина 1967 г. р. (водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем «Мазда», не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль «МАН».