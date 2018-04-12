Иномарка протаранила стоявший на обочине грузовик в Дзержинске
Один человек госпитализирован.
Один человек госпитализирован.
Иномарка протаранила стоявший на обочине грузовик в Дзержинске. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
ДТП произошло около половины пятого утра 11 апреля на восьмом километре Южного обхода Нижнего Новгорода. Мужчина 1967 г. р. (водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем «Мазда», не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль «МАН».
В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля — мужчина 1974 г. р. Он госпитализирован с закрытой
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