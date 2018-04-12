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13:21 (мск), источник: Newsroom24.ru

Иномарка протаранила стоявший на обочине грузовик в Дзержинске

Один человек госпитализирован.

Иномарка протаранила стоявший на обочине грузовик в Дзержинске. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины пятого утра 11 апреля на восьмом километре Южного обхода Нижнего Новгорода. Мужчина 1967 г. р. (водительский стаж 16 лет), управляя автомобилем «Мазда», не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине автомобиль «МАН».

В результате ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля — мужчина 1974 г. р. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом правого плеча, ушибом грудной клетки.

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