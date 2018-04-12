В Перми расследуют жестокое убийство семьи

В Перми правоохранители расследуют жестокое убийство семьи.

11 апреля в одной из многоэтажек на улице Мильчакова в съёмной квартире обнаружили тела супругов. Войдя в квартиру, сотрудники полиции увидели в прихожей мужчину с несколькими ножевыми ранениями в грудь. В комнате находилось тело женщины с такими же ранениями.

«Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство двух и более лиц”. Назначены экспертизы и другие следственные мероприятия, направленные на поиск совершившего преступление», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» в СУ СКР по Пермскому краю.

В качестве возможных орудий убийств криминалисты изъяли все ножи, имевшиеся в квартире. На нескольких из них есть следы крови.