В Речице за ненадлежащую помощь умершему пациенту осудили молодых врачей

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Горожанин поступил с диагнозом «фолликулярная ангина». Это заболевание и ранее фиксировалось у мужчины, а потому, попав в стационар и почувствовав себя плохо, он пытался привлечь внимание к своему состоянию, попросил, чтобы вызвали узкого специалиста: лор-врача. Ему отказали, одним из аргументов было то, что дело происходило в выходной.

За несколько минут до смерти пациент в очередной раз пришел на медпост с жалобой на боль в горле, где ему сказали подождать врача. Он упал и скончался.

Экспертиза определила причину смерти: острая легочно-сердечная недостаточность. Пациент задохнулся от нехватки воздуха. Заболевание осложнилось сужением гортани, которое препятствует поступлению воздуха в дыхательные пути и легкие.

Со смертью близкого человека в медучреждении не смирилась его супруга, тем более, что без отца остались трое несовершеннолетних детей. Она добивалась возбуждения уголовного дела в отношении лечивших его молодых врачей: терапевта и кардиолога.

Дело было возбуждено в декабре этого года по статье «ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента».

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Медики предстали перед судом. Свою вину они отрицали, мол, помощь пациенту была предоставлена в нужном объеме, а смерть могла иметь молниеносный характер.

Однако позиция гособвинения была иной: медики не отреагировали должным образом на жалобы больного и его тяжелое состояние, обязаны были вызвать узкого специалиста, несмотря на то, что был выходной. В конце концов могли бы инициировать консилиум, чего не было сделано.

— Суд признал врачей виновными и в качестве наказания определил обоим ограничение свободы на 3 года без направления в учреждение открытого типа, а также выплату штрафа в размере 40 базовых величин. Более того, с Речицкой центральной районной больницы взыскана компенсация морального вреда в пользу вдовы в размере 60 тыс. рублей. На 5 лет молодые специалисты лишены права заниматься медициной деятельностью, — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.