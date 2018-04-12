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12:58 (мск), источник: ТАСС

Адвокат: показания Сечина вынуждают защиту Улюкаева менять позицию

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Показания главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, данные на закрытом заседании Мосгорсуда, вынуждают защиту изменить свою позицию. Об этом в четверг в Мосгорсуде заявила адвокат Дариджан Квеидзе.

Источник: Агентство «Москва»
Показания Сечина вынуждают нас изменить свою позицию.
Дариджан Квеидзе
Адвокат

Защита просила о переносе заседания на понедельник для уточнения позиции, но суд дал время только до 14:30 мск четверга, 12 апреля. «Ходатайство защиты удовлетворить частично, предоставить адвокатам Улюкаева время для подготовки позиции до 14:30 мск», — огласила решение судья.

1 комментарийк этой статье
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