Адвокат: показания Сечина вынуждают защиту Улюкаева менять позицию
МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Показания главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, данные на закрытом заседании Мосгорсуда, вынуждают защиту изменить свою позицию. Об этом в четверг в Мосгорсуде заявила адвокат Дариджан Квеидзе.
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