Адвокат: показания Сечина вынуждают защиту Улюкаева менять позицию

Защита просила о переносе заседания на понедельник для уточнения позиции, но суд дал время только до 14:30 мск четверга, 12 апреля. «Ходатайство защиты удовлетворить частично, предоставить адвокатам Улюкаева время для подготовки позиции до 14:30 мск», — огласила решение судья.