Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия отомстит за Сирию: ответ эсминцам США
В России построили тягач «Вощина-1»
Тест: справитесь ли вы с заданиями, которые решали 5-классники?
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Вера Брежнева в прозрачном костюме снялась для глянца
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Шаманов отреагировал на заявление Трампа
«Газпром» ответил Меркель на условия по «СП – 2»
В России построили тягач «Вощина-1»
У Porsche Cayenne может появиться конкурент
Западные СМИ представили гибель россиян при ударе США
“Будем сбивать и топить”: Посол РФ предупредил США
Какие украшения подойдут разным знакам зодиака (фото)
Анна Нетребко показала «королевский» наряд для сцены
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Мужчина пострадал от того, что съел самый острый в мире перец
Китайцы строят свою версию Висячих садов Семирамиды
Названа комфортная зарплата для выплаты ипотеки
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Танцы для Ким Чен Ира
13:19 (мск), источник: СуперОмск

Омич осквернил памятник героям войны

Резонансный инцидент в Омске. В микрорайоне Береговой, что в Советском округе Омска, был замечен акт вандализма.

Ночью неизвестные парни осквернили местный памятник участникам Великой Отечественной войны, который расположен возле местного ДК «Береговой» на улице 1-ой Осенней.

Камера наблюдения запечатлела, как несколько парней сидят на скамейке. После чего один из них подошел вплотную к памятнику и встал в позу, характерную для справления нужды. Его друзья сфотографировали все происходящее, после чего все вернулись к скамейке.

Как выяснил «СуперОмск», правоохранительные органы уже знают об инциденте.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — пояснили в УМВД России по Омской области.

У омичей видеозапись вызвала шквал возмущений, пользователи сети требуют серьезно наказать вандала.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Омский Роспотребнадзор объяснил, должен ли гореть шоколад
В Омске светофор у «Космоса» стал меньше гореть для пешеходов
Трамп назвал «скорым или совсем не скорым» удар по Сирии
Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ
СМИ: глава IBU скрыл 65 допинговых дел российских биатлонистов
Россияне заявили о наличии в стране олигархов
Роскомнадзор попросил суд немедленно блокировать Telegram
Надежду Савченко госпитализировали из СИЗО
Непотопляемый бизнес. Как валютный скачок изменит рынок туризма
Спорт
«Реал» выбил из ЛЧ «Ювентус» благодаря голу с пенальти Мадридский "Реал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов в восьмой раз подряд, несмотря на фантастический камбэк "Ювентуса" в ответной встрече
Авто
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват) Не сказать, что на рынке началась паника... Но многие россияне сейчас спешат купить новый автомобиль «по старым ценам». Но откуда вообще возник слух, что машины должны подорожать?
Hi-Tech
Крупную подпольную криптоферму «накрыли» на заброшенном заводе Сотрудники МВД задержали двух мужчин, организовавших подпольную ферму для производства криптовалюты.
Кино
Исторический сериал «Версаль» провалился из-за обилия секса Телешоу закрывается после третьего сезона
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Почему жители Дальнего Востока хотят покинуть регион
Нотариусы будут бесплатно регистрировать недвижимость
Танкер врезался в исторический особняк в Стамбуле (видео)
Леди
Миллионер, популярный рэпер: чем занимаются родные Питта, Касселя и других звезд Хочешь узнать, чем прославился брат Венсана Касселя, как сестра Пенелопы Крус помогает ей на съемках, и чем занимаются родные мировых звезд? Читай и вдохновляйся.
Дети
Подросшая дочь Александра Цекало стала фотомоделью Девятилетняя Александра снялась в лукбуке российских дизайнеров.
Все о ремонте
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь