Омич осквернил памятник героям войны
Резонансный инцидент в Омске. В микрорайоне Береговой, что в Советском округе Омска, был замечен акт вандализма.
Резонансный инцидент в Омске. В микрорайоне Береговой, что в Советском округе Омска, был замечен акт вандализма.
Ночью неизвестные парни осквернили местный памятник участникам Великой Отечественной войны, который расположен возле местного ДК «Береговой» на улице 1-ой Осенней.
Камера наблюдения запечатлела, как несколько парней сидят на скамейке. После чего один из них подошел вплотную к памятнику и встал в позу, характерную для справления нужды. Его друзья сфотографировали все происходящее, после чего все вернулись к скамейке.
Как выяснил «СуперОмск», правоохранительные органы уже знают об инциденте.
«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка», — пояснили в УМВД России по Омской области.
У омичей видеозапись вызвала шквал возмущений, пользователи сети требуют серьезно наказать вандала.
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