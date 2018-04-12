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13:20 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Уфе раскрыто жестокое убийство бомжа

В Уфе раскрыто жестокое убийство мужчины без определенного места жительства, найденного мертвым в подъезде в одном из домов по ул. Лесунова.

Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. Останки были найдены 7 апреля.

— Появились данные судмедэкспертизы. По информации специалистов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, — сказал собеседник.

По предварительным данным, убийство совершил 29-летний житель дома, где было найдено тело. По словам собеседника ГорОбзор.ру, мужчина во всем сознался.

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