В Уфе раскрыто жестокое убийство бомжа
В Уфе раскрыто жестокое убийство мужчины без определенного места жительства, найденного мертвым в подъезде в одном из домов по ул. Лесунова.
В Уфе раскрыто жестокое убийство мужчины без определенного места жительства, найденного мертвым в подъезде в одном из домов по ул. Лесунова.
Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник. Останки были найдены 7 апреля.
— Появились данные судмедэкспертизы. По информации специалистов, смерть наступила в результате закрытой
По предварительным данным, убийство совершил 29-летний житель дома, где было найдено тело. По словам собеседника ГорОбзор.ру, мужчина во всем сознался.
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