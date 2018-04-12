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13:15 (мск), источник: РИА Новости

Более десяти человек ищут упавший в Воронежской области Як-130

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Более 10 человек занимаются поисками упавшего в Воронежской области самолета Як-130, сообщил РИА Новости представитель сельского поселения Большие Алабухи.

Источник: РИА Новости

Самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск Воронежской области упал в 9.40 мск 12 апреля во время планового учебно-тренировочного полета. По информации министерства обороны, самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.

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«Самолет упал на поле в районе села Большие Алабухи Грибановского района Воронежской области. На поиски отправились два человека из администрации сельского совета, пожарники, машина скорой помощи. Более 10 человек», — сказал собеседник агентства.

Информацию о поиске самолета РИА Новости подтвердил и представитель единой дежурно-диспетчерской службы района.

По данным министерства обороны РФ, командир экипажа доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины, препятствующей продолжению полета. В свою очередь, руководитель полетов дал команду на катапультирование. Военное ведомство отмечает, что оба пилота — летчик-инструктор и курсант — катапультировались, благополучно приземлились и вышли на связь с аэродромом. Как пояснил РИА Новости представитель Воронежского областного клинического центра медицины катастроф, оба летчика доставлены в госпиталь Борисоглебска, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Для выяснения причин и обстоятельств происшествия приступила к работе специальная комиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.

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