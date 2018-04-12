Более десяти человек ищут упавший в Воронежской области Як-130

Самолет Як-130 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в городе Борисоглебск Воронежской области упал в 9.40 мск 12 апреля во время планового учебно-тренировочного полета. По информации министерства обороны, самолет упал в безлюдной местности, разрушений нет.

«Самолет упал на поле в районе села Большие Алабухи Грибановского района Воронежской области. На поиски отправились два человека из администрации сельского совета, пожарники, машина скорой помощи. Более 10 человек», — сказал собеседник агентства.